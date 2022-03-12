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Ворог хаотично обстріляв Миколаїв: є поранені

Ірина БалачукСубота, 12 березня 2022, 08:47

Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв – лікарні, інтернат, котельню, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні до Telegram

Пряма мова Кіма: "Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених".

Деталі: За словами голови облВА, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".

Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".

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Теми: Миколаїввійна
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