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Враг хаотично обстрелял Николаев: есть раненные

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 08:47

Российские войска ночью хаотично обстреляли Николаев – больницы, интернат, котельную, в результате чего 2 человека получили ранения.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении в Telegram

Прямая речь Кима: "Оккупанты сегодня обстреливали ночью беспорядочным хаотичным огнем больницы, интернат, котельную – попали по трубе. На данный момент жертв нет от обстрелов. 2 раненых".

Детали: По словам главы облВА, враг меняет тактику – теперь российские военные выезжают, стреляют м бегут назад. Оккупанты размещаются в селах, квартируются в сельских школах и домах, поэтому ВСУ не могут "плотно накрывать их в ответ".

Ким отметил, что поскольку сейчас правил нет, то теперь будут работать с врагом "жестче".  

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Темы: Николаеввойна
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