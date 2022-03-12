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Ворожа колона під Києвом розосередилася – британська розвідка

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 08:22

На північний захід від Києва тривають бої з основною масою російських сухопутних військ, які зараз знаходяться приблизно в 25 кілометрах від центру міста.

Джерело: британська розвідка

Деталі: За даними британців, частини великої російської колони на північ від Києва розосередилися. Це може свідчити про спробу росіян оточити місто.

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Це також може бути спроба Росії зменшити вразливість своїх військ до українських контратак, які завдали значних збитків російським силам.

Теми: Київвійнаармія
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