Ворожа колона під Києвом розосередилася – британська розвідка
Субота, 12 березня 2022, 08:22
На північний захід від Києва тривають бої з основною масою російських сухопутних військ, які зараз знаходяться приблизно в 25 кілометрах від центру міста.
Джерело: британська розвідка
Деталі: За даними британців, частини великої російської колони на північ від Києва розосередилися. Це може свідчити про спробу росіян оточити місто.
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Це також може бути спроба Росії зменшити вразливість своїх військ до українських контратак, які завдали значних збитків російським силам.