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Ворожа колона під Києвом розосередилася – британська розвідка

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 09:22

На північний захід від Києва тривають бої з основною масою російських сухопутних військ, які зараз знаходяться приблизно в 25 кілометрах від центру міста.

Джерело: британська розвідка

Деталі: За даними британців, частини великої російської колони на північ від Києва розосередилися. Це може свідчити про спробу росіян оточити місто.

 

Це також може бути спроба Росії зменшити вразливість своїх військ до українських контратак, які завдали значних збитків російським силам.

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Теми: Київвійнаармія
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