Ворожа колона під Києвом розосередилася – британська розвідка

На північний захід від Києва тривають бої з основною масою російських сухопутних військ, які зараз знаходяться приблизно в 25 кілометрах від центру міста.

Джерело: британська розвідка

Деталі: За даними британців, частини великої російської колони на північ від Києва розосередилися. Це може свідчити про спробу росіян оточити місто.

Реклама:

Це також може бути спроба Росії зменшити вразливість своїх військ до українських контратак, які завдали значних збитків російським силам.