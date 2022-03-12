Вражеская колонна под Киевом рассредоточилась – британская разведка
Суббота, 12 марта 2022, 08:22
Северо-западнее Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города.
Источник: британская разведка
Детали: По данным британцев, части крупной российской колонны к северу от Киева рассредоточились. Это может свидетельствовать о попытке россиян оцепить город.
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Это также может быть попытка России уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам, нанесшим значительный ущерб российским силам.