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Вражеская колонна под Киевом рассредоточилась – британская разведка

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 09:22

Северо-западнее Киева продолжаются бои с основной массой российских сухопутных войск, которые сейчас находятся примерно в 25 километрах от центра города.

Источник: британская разведка

Детали: По данным британцев, части крупной российской колонны к северу от Киева рассредоточились. Это может свидетельствовать о попытке россиян оцепить город.

 

Это также может быть попытка России уменьшить уязвимость своих войск к украинским контратакам, нанесшим значительный ущерб российским силам.

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