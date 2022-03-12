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Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 09:40

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Деталі: За даними Тимошенка, понад 2 тисячі людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити захопленого окупантами мера.

Що передувало: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. 

Мелітопольці регулярно виходять на протести. Загарбники погрожують жителям стріляниною за порушення комендантської години, встановленої з 18.00.

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Теми: Мелітополь
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