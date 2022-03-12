Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Деталі: За даними Тимошенка, понад 2 тисячі людей вийшли до захопленої будівлі Мелітопольської райдержадміністрації з вимогою звільнити захопленого окупантами мера.

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Що передувало: Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

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