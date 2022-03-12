Жители Мелитополя вышли на митинг: требуют от оккупантов отпустить мэра
Суббота, 12 марта 2022, 09:40
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Фёдорова.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Детали: По данным Тимошенко, более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного оккупантами мэра.
Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
Мелитопольцы регулярно выходят на протесты. Захватчики угрожают жителям стрельбой за нарушение комендантского часа, установленного с 18.00.
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