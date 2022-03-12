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Жители Мелитополя вышли на митинг: требуют от оккупантов отпустить мэра

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 09:40

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Фёдорова.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Детали: По данным Тимошенко, более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного оккупантами мэра.

Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

Мелитопольцы регулярно выходят на протесты. Захватчики угрожают жителям стрельбой за нарушение комендантского часа, установленного с 18.00.

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Темы: Мелитополь
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