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Жители Мелитополя вышли на митинг: требуют от оккупантов отпустить мэра

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 08:40
Жители Мелитополя вышли на митинг: требуют от оккупантов отпустить мэра

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Фёдорова.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Детали: По данным Тимошенко, более 2 000 человек вышли к захваченному зданию Мелитопольской райгосадминистрации с требованием освободить захваченного оккупантами мэра.

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Что предшествовало: Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

ВИДЕО ДНЯ

Мелитопольцы регулярно выходят на протесты. Захватчики угрожают жителям стрельбой за нарушение комендантского часа, установленного с 18.00.

Темы: Мелитополь
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