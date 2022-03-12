Чернігів залишився без електрики, газу, води та опалення – голова ОВА
Субота, 12 березня 2022, 09:07
Чернігів у суботу вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.
Джерело :голова Чернігівської ОДА (ОВА) В’ячеслав Чаус, Telegram Spravdi
Деталі: У Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації.
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"Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", – сказав голова області.
Чаус показав зруйнований готель "Україна", який був однією з візитівок Чернігова.
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