Чернигов остался без электричества, газа, воды и отопления – глава ОВА

Чернигов утром в субботу остался без электричества, газа, воды и отопления, но городские службы занимаются ремонтом.

Источник: глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус, Telegram Spravdi

Детали: В Чернигове продолжаются ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в том числе с использованием авиации.

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"Гибнут мирные люди, очень многие получили ранения. Враг наносит удары туда, где военных нет и не было. Сегодня враг нанес удар по гостинице "Украина". Отеля больше нет, но Украина есть", – сказал глава области.

Чаус показал разрушенную гостиницу "Украина", которая была одной из визитных карточек Чернигова.