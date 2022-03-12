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В ОП прогнозують ще два-три тижні спроб ворога наступати

"Українська правда"Субота, 12 березня 2022, 11:13

У найближчі тижні російські війська спробують кинути свої резерви на ті напрямки, де вони потенційно можуть отримати успіх.

Джерело: Коментар українським каналам радника голови ОПУ Олексія Арестовича

Пряма мова: "Буде ще одна спроба наступати з їхнього боку. Зараз вони у паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеличкими підрозділами, але ми їх знищуємо. 

Тобто вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх".

Деталі: За словами Арестовича, мова йде про зону ООС, Маріуполь, Харків та можливо Київ. 

Пряма мова: "Оскільки вони безтолкові і все зроблять не так як треба, то і ці резерви поляжуть.

Тобто я даю два, може три тижні, можливо три з половиною, на їхні спроби після паузи активно наступати. Після того вони стануть як зайчики, тому що воювати їм немає чим взагалі".

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Що передувало: За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 362 танки та понад 1200 бойових броньованих машин.

Теми: Офіс президентавійнаООС
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