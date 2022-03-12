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В ОП прогнозируют еще две-три недели попыток врага наступать

"Украинская правда"Суббота, 12 марта 2022, 11:13

В ближайшие недели российские войска попытаются бросить свои резервы на те направления, где они потенциально могут преуспевать.

Источник: Комментарий украинским каналам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича

Прямая речь: "Будет еще одна попытка наступать с их стороны. Сейчас они на паузе под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем.

То есть, они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех".

Детали: По словам Арестовича, речь идет о зоне ООС, Мариуполе, Харькове и возможно Киеве.

Прямая речь: "Поскольку они бестолковые и все сделают не так, как надо, то и эти резервы лягут.

То есть я даю две, может, три недели, возможно три с половиной, на их попытки после паузы активно наступать. После этого они станут как зайчики, потому что воевать им нечем вообще".

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Что было ранее: По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин.

Темы: Офис президентавойнаООС
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