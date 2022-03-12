Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 11:16
фейсбук

Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.

Джерело: фейсбук-сторінка Гайсумової

Пряма мова: "Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу!

Мелітополь, виходьте!"

Деталі: У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.

Нагадаємо: У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.

Теми: Мелітополь
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту – Садовий

Для війни в Україні Росія набрала тисячу найманців Асада і "Хезболли" – штаб

ЗМІ: Більшість росіян за війну з Україною і хочуть, щоб Путін правив довше

Зведення Генштабу: наступу на Київ поки не буде, ворог зосередив зусилля на Донбасі

Зеленський: У РФ розсилають похоронки родичам військових, які в полоні в Україні

Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше ніж за Олімпіаду

Усі новини...
Мелітополь
Жителі Мелітополя вийшли на мітинг: вимагають від окупантів відпустити мера
МЗС просить світ відреагувати на викрадення мера Мелітополя
Мешканці Мелітополя збираються на протест проти викрадення мера
Останні новини
08:38
У Києві обстріляли житловий квартал – КМДА
08:36
Toyota поновлює роботу в Україні
08:25
S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного
08:22
Хакери розмістили в онлайн-ЗМІ символіку військових РФ – їхні сервери вичислили
08:01
Зеленський поговорив з Макроном про подальшу підтримку
07:55
18 березня будуть зелені коридори на Сумщині — графік
07:53
відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту – Садовий
07:53
У Польщі готують можливість для українців обміняти свої гривні на злоті
07:47
Загарбники нанесли авіаудар у Вознесенську
07:43
"Барабашово" у Харкові: рятувальники намагаються не пустити вогонь на будинки
Усі новини...