У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти

Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.

Джерело: фейсбук-сторінка Гайсумової

Пряма мова: "Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу!

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Мелітополь, виходьте!"

Деталі: У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.

Нагадаємо: У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.