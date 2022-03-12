У Мелітополі викрали координаторку протестів – активісти
Субота, 12 березня 2022, 10:16
Російські військові забрали з мітингу у Мелітополі координаторку щоденних акцій протесту в місті Ольгу Гайсумову, повідомили на її сторінці.
Джерело: фейсбук-сторінка Гайсумової
Пряма мова: "Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу!
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Мелітополь, виходьте!"
Деталі: У місцевих телеграм-каналах теж повідомляють про це.
Нагадаємо: У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера міста Івана Федорова.
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