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В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 11:16
фейсбук

Российские военные забрали с митинга в Мелитополе координаторку ежедневных акций протеста в городе Ольгу Гайсумову, сообщили на ее странице.

Источник: фейсбук-страница Гайсумовой

Прямая речь: "Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга!

Мелитополь, выходите!

Детали: В местных телеграмм-каналах тоже сообщают об этом.

Напомним: Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Федорова.

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Темы: Мелитополь
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