В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты

Российские военные забрали с митинга в Мелитополе координаторку ежедневных акций протеста в городе Ольгу Гайсумову, сообщили на ее странице.

Источник: фейсбук-страница Гайсумовой

Прямая речь: "Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга!

Мелитополь, выходите!

Детали: В местных телеграмм-каналах тоже сообщают об этом.

Напомним: Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Федорова.