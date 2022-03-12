В Мелитополе похитили координаторку протестов – активисты
Суббота, 12 марта 2022, 10:16
Российские военные забрали с митинга в Мелитополе координаторку ежедневных акций протеста в городе Ольгу Гайсумову, сообщили на ее странице.
Источник: фейсбук-страница Гайсумовой
Прямая речь: "Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга!
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Мелитополь, выходите!
Детали: В местных телеграмм-каналах тоже сообщают об этом.
Напомним: Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области жители вышли на митинг с требованием к оккупантам – освободить мэра города Ивана Федорова.
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