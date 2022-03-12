Потік через західний кордон України слабне: менше 100 тисяч за добу

За добу 11 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби (10 березня майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів).

Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 49 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів мінімальні.

До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб, майже 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

ДПСУ нагадує, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.