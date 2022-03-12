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Потік через західний кордон України слабне: менше 100 тисяч за добу

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 10:31
Потік через західний кордон України слабне: менше 100 тисяч за добу
фото ДПСУ

За добу 11 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 94 тисяч осіб та понад 14 тисяч транспортних засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Показники свідчать, що пасажиропотік дещо зменшився відносно показників попередньої доби (10 березня майже 111 тисяч осіб та понад 15 тисяч транспортних засобів).

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Минулої доби Україну покинули майже 75 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 49 тисяч людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку накопичення пішоходів, автомобілів і  пасажирських автобусів мінімальні.

До України за минулу добу прибули понад 18 тисяч осіб, майже 15 тисяч з яких – українці. Більшість з них – чоловіки.

За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 900 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

ВІДЕО ДНЯ

ДПСУ нагадує, що всі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Теми: кордонвійнаПрикордонна служба
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