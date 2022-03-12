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Поток через западную границу Украины слабеет: менее 100 тысяч в сутки

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 11:31
фото ГПСУ

За сутки 11 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли более 94 тысяч человек и более 14 тысяч транспортных средств.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток (10 марта почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств).

За прошедшие сутки Украину покинули почти 75 тысяч человек. Большинство выехавших – около 49 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 18 тысяч человек, почти 15 тысяч из которых – украинцы. Большинство из них – мужчины.

За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 900 транспортных средств с гуманитарными грузами.

ГПСУ напоминает, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Дзвинкове") работают в круглосуточном режиме.

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Темы: границавойнаПограничная служба
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