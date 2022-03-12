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Прем’єр Ізраїлю не радив Зеленському виконати вимоги Путіна – ОП

Роман ПетренкоСубота, 12 березня 2022, 12:01

Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет не радив українському главі держави Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни, запевнили в Офісі президента.

Джерело: радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: Прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.

Це неможливо з військово-політичних причин.

Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події".

Передісторія: Раніше американський портал повідомляв, що Беннет радив президенту прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.

Теми: Офіс президентаІзраїльвійнаРосія
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