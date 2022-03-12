Прем’єр Ізраїлю не радив Зеленському виконати вимоги Путіна – ОП
Субота, 12 березня 2022, 12:01
Прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет не радив українському главі держави Володимиру Зеленському прийняти пропозиції Росії для закінчення війни, запевнили в Офісі президента.
Джерело: радник глави ОП Михайло Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: Прем’єр-міністр Нафталі Беннет, як і решта країн – умовних посередників, абсолютно точно не пропонує Україні погодитися на якісь вимоги РФ.
Це неможливо з військово-політичних причин.
Навпаки, Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події".
Передісторія: Раніше американський портал повідомляв, що Беннет радив президенту прийняти пропозиції Росії для закінчення війни.