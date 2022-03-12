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Премьер Израиля не советовал Зеленскому выполнить требования Путина – ОП

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 11:01
Премьер Израиля не советовал Зеленскому выполнить требования Путина – ОП

Премьер Израиля Нафтали Беннет не советовал украинскому главе государства Владимиру Зеленскому принять предложения России для окончания войны, заверили в Офисе президента.

Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: Премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ.

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Это невозможно по военно-политическим причинам.

Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события".

Предыстория: Ранее американский портал сообщал, что Беннет советовал президенту принять предложения России для окончания войны.

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Темы: Офис президентаИзраильвойнаРосcия
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