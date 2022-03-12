Премьер Израиля не советовал Зеленскому выполнить требования Путина – ОП
Суббота, 12 марта 2022, 12:01
Премьер Израиля Нафтали Беннет не советовал украинскому главе государства Владимиру Зеленскому принять предложения России для окончания войны, заверили в Офисе президента.
Источник: советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter
Прямая речь Подоляка: Премьер-министр Нафтали Беннет, как и остальные страны – условные посредники, совершенно точно не предлагает Украине согласиться на какие-то требования РФ.
Это невозможно по военно-политическим причинам.
Напротив, Израиль предлагает России более правильно оценивать события".
Предыстория: Ранее американский портал сообщал, что Беннет советовал президенту принять предложения России для окончания войны.