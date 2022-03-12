Десяти областям виділили додаткові гроші на утримання переселенців – президент

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити додаткові кошти місцевим громадам, які приймають вимушених переселенців – гроші отримають громади у 10 областях України.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 12 березня

Пряма мова Зеленського: "Уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.

За попередньою оцінкою, громади мінімум десятьох областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім".

Що було раніше: 9 березня "Укрзалізниця" повідомила, що евакуювала до західних областей України 1 мільйон 810 тисяч людей.