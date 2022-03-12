Десяти областям виділили додаткові гроші на утримання переселенців – президент
Субота, 12 березня 2022, 12:51
Кабінет міністрів прийняв рішення виділити додаткові кошти місцевим громадам, які приймають вимушених переселенців – гроші отримають громади у 10 областях України.
Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 12 березня
Пряма мова Зеленського: "Уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.
Реклама:
За попередньою оцінкою, громади мінімум десятьох областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім".
Що було раніше: 9 березня "Укрзалізниця" повідомила, що евакуювала до західних областей України 1 мільйон 810 тисяч людей.