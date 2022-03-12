Десяти областям виділили додаткові гроші на утримання переселенців – президент

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити додаткові кошти місцевим громадам, які приймають вимушених переселенців – гроші отримають громади у 10 областях України.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час відеозвернення 12 березня

Пряма мова Зеленського: "Уряд ухвалив рішення про компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг при розміщенні людей.

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За попередньою оцінкою, громади мінімум десятьох областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені усім".

Що було раніше: 9 березня "Укрзалізниця" повідомила, що евакуювала до західних областей України 1 мільйон 810 тисяч людей.