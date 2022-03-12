Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент

Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства местным общинам, принимающим вынужденных переселенцев – деньги получат общины в 10 областях Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 марта

Прямая речь Зеленского: "Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем".

Что было раньше: 9 марта "Укрзалізниця" сообщила, что эвакуировала в западные области Украины 1 миллион 810 тысяч человек.