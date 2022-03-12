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Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 12:51
Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства местным общинам, принимающим вынужденных переселенцев – деньги получат общины в 10 областях Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 марта

Прямая речь Зеленского: "Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

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По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем".

Что было раньше: 9 марта "Укрзалізниця" сообщила, что эвакуировала в западные области Украины 1 миллион 810 тысяч человек.

Темы: Зеленскийвойнапереселенцыденьги
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