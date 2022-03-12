Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 13:51
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства местным общинам, принимающим вынужденных переселенцев – деньги получат общины в 10 областях Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 марта

Прямая речь Зеленского: "Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем".

Что было раньше: 9 марта "Укрзалізниця" сообщила, что эвакуировала в западные области Украины 1 миллион 810 тысяч человек.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Зеленскийвойнапереселенцыденьги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

видео, обновленоОккупанты ударили ракетами в район Львовского аэропорта

Захватчики нанесли авиаудар в Вознесенске

Для войны в Украине Россия набрала тысячу наемников Асада и "Хезболлы" – штаб

СМИ: Большинство россиян за войну с Украиной и хотят, чтобы Путин правил дольше

Все новости...
Зеленский
Зеленский о потерях оккупантов: Это самый большой удар по армии России за десятки лет
Зеленский просит мир помочь освободить из плена мэра Мелитополя
Премьер Израиля советовал Зеленскому выполнить требования Путина для окончания войны – Axios
Последние новости
10:51
Президент Европарламента: Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки
10:50
Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах
10:48
Польша представит идею миротворческой миссии в Украине на саммитах НАТО и ЕС
10:47
фото, видео, обновлено от 8:38Обстрел Подольского района Киева: 1 погибший, 19 пострадавших, из них 4 детей
10:47
Британия приостановила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью
10:40
В небе над Одесской областью сбили крылатую ракету оккупантов
10:27
видеоВойска РФ обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые
10:21
Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций РФ и Беларуси
10:16
В Киевской области ПВО сбила российский истребитель СУ-34
10:15
видеоМаркарова о большой военной помощи от США: Некоторые вещи уже в Украине
Все новости...