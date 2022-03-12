Десяти областям выделили дополнительные деньги на содержание переселенцев – президент

Кабинет министров принял решение выделить дополнительные средства местным общинам, принимающим вынужденных переселенцев – деньги получат общины в 10 областях Украины.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видеообращения 12 марта

Прямая речь Зеленского: "Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей.

Реклама:

По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем".

Что было раньше: 9 марта "Укрзалізниця" сообщила, что эвакуировала в западные области Украины 1 миллион 810 тысяч человек.