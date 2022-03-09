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Укрзалізниця евакуювала майже 2 млн людей в західні області

Денис КарловськийСереда, 9 березня 2022, 22:13
Фото ілюстративне: Укрзалізниця

На евакуаційних поїздах "Укрзалізниці" зі своїх міст до західних областей України виїхало 1 мільйон 810 тисяч людей.  

Джерело: звернення в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна

Пряма мова Камишіна: "Станом на вчора (8 березня – ред.) на вечір вивезли 1 мільйон 810 тисяч чоловік з центру, сходу та півдня на захід".

Деталі: Ще 147 тисяч людей "Укрзалізниця" на своїх поїздах вивезла закордон.

Передісторія: 

  • Із 3 березня "Укрзалізниця" безкоштовно вивозить усіх людей на поїздах зі сходу на захід. Оновлений розклад евакуаційних потягів із різних міст оприлюднюють щодня на урядових сайтах та через соцмережі.
  • Крім того, держкомпанія призначила додаткові евакуаційні потяги з України до Польщі та Чехії.
  • За десять діб повномасштабної війни в ООН нарахували, що до різних країн у Європі втекло понад 1,5 мільйонів українців. Це найбільша за масштабом криза вимушених переселенців у Європі з часів Другої світової війни.

Теми: Укрзалізницяевакуаціяпереселенцівійна
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