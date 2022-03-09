Укрзалізниця евакуювала майже 2 млн людей в західні області

На евакуаційних поїздах "Укрзалізниці" зі своїх міст до західних областей України виїхало 1 мільйон 810 тисяч людей.

Джерело: звернення в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна

Пряма мова Камишіна: "Станом на вчора (8 березня – ред.) на вечір вивезли 1 мільйон 810 тисяч чоловік з центру, сходу та півдня на захід".

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Деталі: Ще 147 тисяч людей "Укрзалізниця" на своїх поїздах вивезла закордон.

Передісторія:

Із 3 березня "Укрзалізниця" безкоштовно вивозить усіх людей на поїздах зі сходу на захід. Оновлений розклад евакуаційних потягів із різних міст оприлюднюють щодня на урядових сайтах та через соцмережі.

Крім того, держкомпанія призначила додаткові евакуаційні потяги з України до Польщі та Чехії.

За десять діб повномасштабної війни в ООН нарахували, що до різних країн у Європі втекло понад 1,5 мільйонів українців. Це найбільша за масштабом криза вимушених переселенців у Європі з часів Другої світової війни.