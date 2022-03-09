Укрзалізниця евакуювала майже 2 млн людей в західні області

На евакуаційних поїздах "Укрзалізниці" зі своїх міст до західних областей України виїхало 1 мільйон 810 тисяч людей.

Джерело: звернення в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна

Пряма мова Камишіна: "Станом на вчора (8 березня – ред.) на вечір вивезли 1 мільйон 810 тисяч чоловік з центру, сходу та півдня на захід".

Деталі: Ще 147 тисяч людей "Укрзалізниця" на своїх поїздах вивезла закордон.

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