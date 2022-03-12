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Путінські вояки вдаватимуться до мародерства, бо відрізані від постачання - ГУР

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 13:58
Путінські вояки вдаватимуться до мародерства, бо відрізані від постачання - ГУР
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Армія російського окупанта в Україні легалізує мародерство, щоб закріпитися на наявних позиціях.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

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Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

В ГУР МОУ зазначають, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки.

До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.

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Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом, наголошують розвідники.

Водночас в Міноборони наголошують, що всі злочини окупантів фіксуються, ті, хто їх скоює, – відомі, а відплата буде неминучою.

Знати більше: Із Москви в Гаагу. Які воєнні злочини Росія вчиняє в Україні

Теми: війнаРосіярозвідка
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