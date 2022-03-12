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Путінські вояки вдаватимуться до мародерства, бо відрізані від постачання - ГУР

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 14:58
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Армія російського окупанта в Україні легалізує мародерство, щоб закріпитися на наявних позиціях.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: У зв’язку з невдалою спробою провести блискучий наступ, окупанти вимушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, вони нездатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, харчами, технікою, набоями та провести ротацію.

Тепер основне завдання окупантів – закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому, підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання і отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень. Тобто, відбирати все необхідне у місцевого населення та грабувати склади, магазини, аптеки.

В ГУР МОУ зазначають, що кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ, не поодинокі випадки.

До того ж, вони супроводжуються численними випадками важких злочинів проти мирного населення: вбивства, катування, зґвалтування. В тому числі – неповнолітніх.

Це цілеспрямована політика терору держави окупанта, що заохочується її вищим керівництвом, наголошують розвідники.

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Водночас в Міноборони наголошують, що всі злочини окупантів фіксуються, ті, хто їх скоює, – відомі, а відплата буде неминучою.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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