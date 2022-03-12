Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР

Армия российского оккупанта в Украине легализует мародерство, чтобы закрепиться на позициях.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

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Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" до следующих распоряжений. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.

В ГУР МОУ отмечают, что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редкие случаи.

К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.

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Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством, отмечают разведчики.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что все преступления оккупантов фиксируются, те, кто их совершает, известны, а возмездие будет неизбежным.

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