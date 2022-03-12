Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 13:58
Путинские вояки будут мародерствовать, потому что отрезаны от снабжения - ГУР
скриншот

Армия российского оккупанта в Украине легализует мародерство, чтобы закрепиться на позициях.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию.

Реклама:

Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на "самообеспечение" до следующих распоряжений. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки.

В ГУР МОУ отмечают, что кадры мародерства, которые в последние дни облетели весь мир, не редкие случаи.

К тому же они сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.

ВИДЕО ДНЯ

Это целенаправленная политика террора государства оккупанта, поощряемая его высшим руководством, отмечают разведчики.

В то же время в Минобороны подчеркивают, что все преступления оккупантов фиксируются, те, кто их совершает, известны, а возмездие будет неизбежным.

Знать больше: Из Москвы в Гаагу. Какие военные преступления Россия совершает в Украине

Темы: войнаРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: