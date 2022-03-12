Розвідка: замість евакуації в Білорусь "кадировці" розстріляли 12 поранених російських солдат

На Київщині "кадировці" розстріляли більше десяти поранених у боях в Україні російських військовослужбовців, яких мали евакуювати в Білорусь.

Джерело: дані української розвідки надані УП

Дослівно: "За отриманою інформацією, 12 березня близько 16.00 в захопленому окупаційними військами Росії населеного пункту Бородянка Бучанського району Київської області України "кадировцями" розстріляно 12 поранених військовослужбовців 36 ОМСБР (в/ч 06705, м.д. Борзя Забайкальського краю) 29 ЗА СхВО ЗС РФ, що підлягали евакуації на територію Республіки Білорусь.

Деталі інциденту уточняються".

Що передувало: Член комітету Верховної Ради з нацбезпеки й оборони Федір Веніславський повідомив, що в окупаційних військах створюються "загороджувальні загони" за прикладом сталінських та гітлерівських методів ведення війни.

За словами Веніславського, такі спеціальні загони кадировців стоять на київському напрямку (Київське море, Ірпінь, Гостомель, Буча). Вони намагаються стримувати вогнем російських військових, які уникають бойових зіткнень з українськими Збройними силами.