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Разведка: вместо эвакуации в Беларусь "кадыровцы" расстреляли 12 раненых российских солдат

"Украинская правда"Суббота, 12 марта 2022, 16:33

В Киевской области "кадыровцы" расстреляли более десяти раненых в боях в Украине российских военнослужащих, которых должны были эвакуировать в Беларусь.

Источник: данные украинской разведки, предоставленные УП

Дословно: "По полученной информации, 12 марта около 16.00 в захваченном оккупационными войсками России населенном пункте Бородянка Бучанского района Киевской области Украины "кадыровцами" расстреляно 12 раненых военнослужащих 36 ОМСБР (в/ч 06705, м.д. ВС РФ, подлежащих эвакуации на территорию Республики Беларусь.

Детали инцидента уточняются".

Что предшествовало: Член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что в оккупационных войсках создаются "заградительные отряды" по примеру сталинских и гитлеровских методов ведения войны.

По словам Вениславского, такие специальные отряды кадыровцев стоят на киевском направлении (Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча). Они пытаются сдерживать огнем российских военных, избегающих боевых столкновений с украинскими вооруженными силами.

Темы: война
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