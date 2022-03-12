За час повномасштабної війни з Росією Україна втратила близько 1300 військових.

Джерело: Президент Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними медіа

Пряма мова: "У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії — більше як 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу".

Що було раніше: За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила вже 362 танки та понад 1200 бойових броньованих машин.