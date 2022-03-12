У нас погибли около 1300 военных. У россиян в десять раз больше – Зеленский
Суббота, 12 марта 2022, 15:47
За время полномасштабной войны с Россией Украина потеряла около 1300 военных.
Источник: Президент Владимир Зеленский во время общения с иностранными медиа
Прямая речь: "У нас погибло где-то 1300 военных людей, а в России — более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло. Это не мое видение мира".
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Что было ранее: По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 362 танка и более 1200 боевых бронированных машин.