ГУР оприлюднили дані російських окупантів, причетних до воєнних злочинів

У Головному управлінні розвідки оприлюднили особисті дані військовослужбовців одного з підрозділів окупаційних військ РФ, які причетні до скоєння воєнних злочинів.

Джерело: пресслужба ГУР МО

Дослівно: "ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально- технічного забезпечення ЗС РФ (військова частина 11384) м. Будьонновськ, які беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України".

Деталі: У переліку даних вказаний, в тому числі, ім’я командира бригади Троценко Костянтина Олександровича, 18 вересня 1968 року народження.

Більша частина військовослужбовців у переліку мають посади водіїв. Загалом у переліку є дані щодо 1545 особи. Також розвідники знайшли навіть дані юрисконсульта, діловода та психологів, призначених у військовій частині.

Із переліком військовослужбовців можна ознайомитися за посиланням.

Що передувало: 11 березня ГУР оприлюднило дані 700 морських піхотинців окупаційних військ РФ, які причетні до вбивства цивільного населення в Україні.