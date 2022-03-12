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ГУР опубликовали данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 16:38
ГУР опубликовали данные российских оккупантов, причастных к военным преступлениям
Русские оккупанты в Донецке 11 марта. фото: getty images

В Главном управлении разведки обнародовали личные данные военнослужащих одного из подразделений оккупационных войск РФ, причастных к совершению военных преступлений.

Источник: пресс-служба ГУР МО

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (военная часть 11384) города Будённовск, участвующих в совершении военных преступлений против мирного населения Украины".

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Детали: В списке данных указано, в том числе, имя командира бригады Троценко Константина Александровича, 18 сентября 1968 года рождения.

Большинство военнослужащих в перечне занимают должности водителей. Всего в перечне есть данные касательно 1545 лиц. Также разведчики обнаружили даже данные юрисконсульта, делопроизводителя и психологов, назначенных в воинской части.

С перечнем военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

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Что предшествовало: 11 марта ГУР опубликовало данные 700 морских пехотинцев оккупационных войск РФ, причастных к убийству гражданского населения в Украине.

Темы: разведкаРосcиявойнаГаагский трибунал
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