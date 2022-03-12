"Азов" у Маріуполі просить командування надіслати "Байрактари"

У полку "Азов" звернулися до воєнно-політичного командування допомогти з наданням сучасного озброєння, зокрема БПЛА Bayraktar до захисників Маріуполя.

Джерело: twitter-сторінка полку "Азов"

Дослівно: "Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють "Байрактари" та наша авіація.

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Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку! Давайте вдаримо в тил по ворогу!

Ми не здаємося. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога ".

Деталі: В "Азові" також додали, що на 12-ту добу блокади міста російсьиким окупаційними військами в місті погіршується становище цивільного населення. Крім того, не вщухають обстріли ворожих авіації та артилерії по житлових окупантів.

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Представник полку "Азов" заявив, що місцеві мешканці готують "коктейлі Молотова", аби зупиняти ворожу техніку у вуличних боях.

Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі pic.twitter.com/NuZEJtQgSo — АЗОВ (@Polk_Azov) March 12, 2022

Що було раніше: 11 березня в "Азові" повідомили про те, що вони спільно з морськими піхотинцями ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських окупантів під Маріуполем.