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"Азов" у Маріуполі просить командування надіслати "Байрактари"

Денис КарловськийСубота, 12 березня 2022, 18:15
Обстріли російськими окупантами житлових будинків у Маріуполі. Фото: Євгеній Малолєтка, АР

У полку "Азов" звернулися до воєнно-політичного командування допомогти з наданням сучасного озброєння, зокрема БПЛА Bayraktar до захисників Маріуполя.

Джерело: twitter-сторінка полку "Азов"

Дослівно: "Ми чуємо та бачимо, що в Україну надходять новітні системи озброєння, працюють "Байрактари" та наша авіація.

Давайте застосуємо все це і на нашому напрямку! Давайте вдаримо в тил по ворогу!

Ми не здаємося. Ми чекаємо, щоб разом піти в рішучий наступ та розгромити ворога ".

Деталі: В "Азові" також додали, що на 12-ту добу блокади міста російсьиким окупаційними військами в місті погіршується становище цивільного населення. Крім того, не вщухають обстріли ворожих авіації та артилерії по житлових окупантів. 

Представник полку "Азов" заявив, що місцеві мешканці готують "коктейлі Молотова", аби зупиняти ворожу техніку у вуличних боях.

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Що було раніше: 11 березня в "Азові" повідомили про те, що вони спільно з морськими піхотинцями ЗСУ знищили цілу батальйонно-тактичну групу російських окупантів під Маріуполем.

Теми: АзовМаріупольбайрактарбойові дії
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