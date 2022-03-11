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Полк "Азов" твердить, що знищив цілу БТГр окупантів під Маріуполем

Денис КарловськийП'ятниця, 11 березня 2022, 21:34
Українські бійці вартують на дорозі. Фото ілюстративне: макс левін

Полк "Азов" стверджує, що в ході бойових дій з оборони Маріуполя знищив цілу батальйонно-тактичну групу російських окупаційних військ.

Джерело: twitter-сторінка Азова

Дослівно: "Азовці та морпіхи продовжують захищати місто від ворожих навал. В результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені. Так практично припинила своє існування одна БТГр 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії".

Довідково: Перед початком вторгнення Росія зосередила на кордонах України близько 90 батальйонно-тактичних груп, що разом налічували приблизно 150 тисяч військовослужбовців.

Передісторія: 

  • Станом на 11 березня, від рук російських окупантів у місті загинуло понад 1500 мирних мешканців.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що ворожа авіація здйснює бомбардування на житлові будинки щопівгодини. Місто перебуває в облозі російських військ, і через нестачу ліків, продуктів харчування та питної води в місті почалась гуманітарна катастрофа.

Теми: АзовМаріупольРосіябойові дії
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