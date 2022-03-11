Полк "Азов" твердить, що знищив цілу БТГр окупантів під Маріуполем

Полк "Азов" стверджує, що в ході бойових дій з оборони Маріуполя знищив цілу батальйонно-тактичну групу російських окупаційних військ.

Джерело: twitter-сторінка Азова

Дослівно: "Азовці та морпіхи продовжують захищати місто від ворожих навал. В результаті бойових дій, цілі підрозділи ворога вже майже знищені. Так практично припинила своє існування одна БТГр 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил Росії".

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Довідково: Перед початком вторгнення Росія зосередила на кордонах України близько 90 батальйонно-тактичних груп, що разом налічували приблизно 150 тисяч військовослужбовців.

Передісторія:

Станом на 11 березня, від рук російських окупантів у місті загинуло понад 1500 мирних мешканців.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що ворожа авіація здйснює бомбардування на житлові будинки щопівгодини. Місто перебуває в облозі російських військ, і через нестачу ліків, продуктів харчування та питної води в місті почалась гуманітарна катастрофа.