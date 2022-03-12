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"Азов" в Мариуполе просит командование отправить "Байрактары"

Денис КарловскийСуббота, 12 марта 2022, 17:15
Азов в Мариуполе просит командование отправить Байрактары
Обстрелы русскими оккупантами жилых домов в Мариуполе. Фото: Евгений Малолетка, АР

В полку "Азов" обратились к военно-политическому командованию помочь с предоставлением защитникам Мариуполя современного вооружения, в частности БПЛА Bayraktar. 

Источник: twitter-страница полка "Азов"

Дословно: "Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактары" и наша авиация.

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Давайте применим все это и на нашем направлении! Давайте ударим в тыл по врагу!

Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление и разгромить врага".

Детали: "Азове" также добавили, что на 12 сутки блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения. Кроме того, не утихают обстрелы вражеских авиаций и артиллерий по жилищным оккупантам.

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Представитель полка "Азов" заявил, что местные жители готовят "коктейли Молотова", чтобы останавливать вражескую технику в уличных боях.

Что предшествовало: 11 марта в "Азове" сообщили о том, что они совместно с морскими пехотинцами ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских оккупантов под Мариуполем.

Темы: АзовМариупольбайрактарбоевые действия
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