"Азов" в Мариуполе просит командование отправить "Байрактары"

В полку "Азов" обратились к военно-политическому командованию помочь с предоставлением защитникам Мариуполя современного вооружения, в частности БПЛА Bayraktar.

Источник: twitter-страница полка "Азов"

Дословно: "Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактары" и наша авиация.

Давайте применим все это и на нашем направлении! Давайте ударим в тыл по врагу!

Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительное наступление и разгромить врага".

Детали: "Азове" также добавили, что на 12 сутки блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения. Кроме того, не утихают обстрелы вражеских авиаций и артиллерий по жилищным оккупантам.

Представитель полка "Азов" заявил, что местные жители готовят "коктейли Молотова", чтобы останавливать вражескую технику в уличных боях.

Звернення заступника командира полку «Азов» друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі pic.twitter.com/NuZEJtQgSo — АЗОВ (@Polk_Azov) March 12, 2022

Что предшествовало: 11 марта в "Азове" сообщили о том, что они совместно с морскими пехотинцами ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских оккупантов под Мариуполем.