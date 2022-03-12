Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині

Українська армія звільнила від окупантів ще два населені пункти Чернігівської області та захопила 10 одиниць ворожої техніки.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.

Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва".

Деталі: Також повідомляється про більше 10-ти одиниць відбитої у ворога техніки.

Що передувало: 11 березня ОК "Північ" повідомило, що сили спротиву на Чернігівщині звільнили 5 населених пунктів від російських військових.