Українські захисники звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Субота, 12 березня 2022, 19:10
Українська армія звільнила від окупантів ще два населені пункти Чернігівської області та захопила 10 одиниць ворожої техніки.
Джерело: оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче.
Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва".
Деталі: Також повідомляється про більше 10-ти одиниць відбитої у ворога техніки.
Що передувало: 11 березня ОК "Північ" повідомило, що сили спротиву на Чернігівщині звільнили 5 населених пунктів від російських військових.