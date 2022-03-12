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Украинские защитники освободили еще два населенных пункта на Черниговщине

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 19:10

Украинская армия освободила от оккупантов еще два населенных пункта Черниговской области и захватила 10 единиц вражеской техники.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Несмотря на ожесточенные бои, продолжающиеся на нашей родной Черниговщине, защитники из подразделений оперативного командования "Північ" с каждым днем ​​приближают время победы все ближе.

Оборонцам удалось освободить еще два населенных пункта и не дать при этом возможности врагу установить понтонную переправу и сдержать намерения врага по продвижению в сторону Киева".

Детали: Также сообщается о более 10-ти единицах отбитой у врага техники.

Что предшествовало: 11 марта ОК "Північ" сообщило, что силы сопротивления на Черниговщине освободили 5 населенных пунктов от российских военных.

Темы: Черниговская областьвойна
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