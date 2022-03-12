Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворожий літак поцілили зі "Stinger" на Харківщині - голова ОДА

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 19:42
ілюстративне фото

Голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що протиповітряна оборона збила російський літак на Харківщині.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач (його клас не вказується -ред).

Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Харківська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Усі новини...
Харківська область
У Слобожанському на Харківщині з-під завалів дістали 5-го загиблого
Росія зірвала евакуацію з Ізюма – ОДА
На Харківщині від рук окупантів загинуло вже більше 200 цивільних, з яких 11 дітей
Останні новини
15:53
ЗМІ: Rocket заморожує діяльність в Україні
15:52
фото Захисники знищили російський ЗРК "Бук" на Чернігівщині
15:52
Шахраї від імені Нацбанку вимагають гроші на "допомогу ЗСУ". Як їх розпізнати
15:48
відеоПутін радіє рекордній підтримці війни в Україні
15:45
Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"
15:41
Країни Балтії висилають 10 російських дипломатів через війну РФ проти України
15:33
фотоГеоргіївські стрічки, безкоштовні хот-доги: у Москві проходить мітинг-концерт на підтримку війни
15:22
Росіяни обстріляли лікарню в Лисичанську, але не контролюють Рубіжне – ОВА
15:18
Затримали ексчиновника Фонду держмайна: передавав ворогу дані про ЗСУ
15:18
У ЦПЛ спростовують 3 популярні фейки про повітряну тривогу
Усі новини...