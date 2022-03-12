Ворожий літак поцілили зі "Stinger" на Харківщині - голова ОДА
Субота, 12 березня 2022, 19:42
Голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що протиповітряна оборона збила російський літак на Харківщині.
Джерело: Синєгубов у Telegram
Деталі: За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач (його клас не вказується -ред).
Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".
Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.
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