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Ворожий літак поцілили зі "Stinger" на Харківщині - голова ОДА

Валентина РоманенкоСубота, 12 березня 2022, 18:42
Ворожий літак поцілили зі Stinger на Харківщині - голова ОДА
ілюстративне фото

Голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що протиповітряна оборона збила російський літак на Харківщині.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач (його модель не вказується -ред).

Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.

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Теми: Харківська областьвійна
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