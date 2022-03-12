Ворожий літак поцілили зі "Stinger" на Харківщині - голова ОДА

Голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов повідомляє, що протиповітряна оборона збила російський літак на Харківщині.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач (його клас не вказується -ред).



Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".



Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.