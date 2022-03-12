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Вражеский самолет подбили из "Stinger" на Харьковщине - глава ОГА

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 18:42
Вражеский самолет подбили из Stinger на Харьковщине - глава ОГА
иллюстративное фото

Глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов сообщает, что противовоздушная оборона сбила российский самолет в Харьковской области.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: По данным главы ОГА/ОВА, около 12 часов в субботу в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель (его модель не указывается -ред).

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Самолет врага уничтожен из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Сообщается, что истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области Российской Федерации.

Темы: Харьковская областьвойна
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