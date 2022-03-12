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Воювати за Україну зголосилися сотні чехів

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 19:28

Понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Dennik.cz.

Ці данні озвучив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам Чехії, які вирішать вступити до ЗСУ.

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 Нагадаємо, влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Більш того, президент Чехії Мілош Земана, раніше відкритий симпатик Владіміра Путіна, заявив, що війна РФ проти України "наблизила світ до кінця", та висловився за посилення обороноздатності Чехії.

Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

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Теми: ЧехіявійнаУкраїнаРосія
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