Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воювати за Україну зголосилися сотні чехів

"Європейська правда"Субота, 12 березня 2022, 20:28

Понад 600 чехів зголосилися вступити в Інтернаціональний легіон Тероборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Dennik.cz.

Ці данні озвучив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам Чехії, які вирішать вступити до ЗСУ.

 Нагадаємо, влада Чехії не притягуватиме до кримінальної відповідальності громадян, який поїдуть воювати в Україну проти російського вторгнення.

Більш того, президент Чехії Мілош Земана, раніше відкритий симпатик Владіміра Путіна, заявив, що війна РФ проти України "наблизила світ до кінця", та висловився за посилення обороноздатності Чехії.

Всього, станом на 10 березня, до Інтернаціонального легіону вжедолучилися добровольці вже з 52 країн. Зокрема, добровольці прибувають з сусідніх з Україною держав: Польщі, країн Балтії, Скандинавії, Великої Британії та США.

Теми: ЧехіявійнаУкраїнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Якщо Україна продовжить успішно захищатись, Путін погрожуватиме ядерними ударами – Пентагон

документ, оновленоДБР у тилу попросило військові премії, в бюро заперечують

відеоУ небі над Вінниччиною збили три крилатих ракети окупантів

Генсек НАТО: розумію розчарування Зеленського, але війна не має вийти за межі України

Путін озвучив Ердогану свої нинішні вимоги до України

відео, оновленоОкупанти вдарили ракетами в район Львівського аеропорту

Усі новини...
Чехія
У Чехії затвердили законодавство щодо прав українських біженців
У Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики символ російських окупантів в Україні
Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша ізоляція РФ
Останні новини
16:32
фотоУкраїнські військові знайшли уламки горщиків XVIII століття і передали до музею
16:27
Газпром хоче запустити систему електронних платежів, реєструє логотип
16:22
Українські військові укріплюють третє кільце оборони Києва
16:14
Зеленський: На Київщині звільнили від ворога понад 30 населених пунктів
16:02
Зеленський нагородив 138 захисників України
15:53
ЗМІ: Rocket заморожує діяльність в Україні
15:52
фото Захисники знищили російський ЗРК "Бук" на Чернігівщині
15:52
Шахраї від імені Нацбанку вимагають гроші на "допомогу ЗСУ". Як їх розпізнати
15:48
відеоПутін радіє рекордній підтримці війни в Україні
15:45
Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"
Усі новини...