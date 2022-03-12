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Воевать за Украину вызвались сотни чехов

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 19:28

Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион Теробороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik.cz.

Эти данные озвучил офис президента Чехии. Там отмечают, что государство обеспечит поддержку всем гражданам Чехии, которые решат вступить в ВСУ.

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Напомним, власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российского вторжения.

Более того, президент Чехии Милош Земана, ранее открытый симпатик Владимира Путина, заявил, что война РФ против Украины "приблизила мир к концу" и высказался за усиление обороноспособности Чехии.

Всего, по состоянию на 10 марта, к Интернациональному легиону уже присоединились добровольцы из 52 стран. В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.

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Темы: ЧехиявойнаУкраинаРосcия
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