Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воевать за Украину вызвались сотни чехов

"Европейская правда"Суббота, 12 марта 2022, 20:28

Более 600 чехов вызвались вступить в Интернациональный легион Теробороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik.cz.

Эти данные озвучил офис президента Чехии. Там отмечают, что государство обеспечит поддержку всем гражданам Чехии, которые решат вступить в ВСУ.

Напомним, власти Чехии не будут привлекать к уголовной ответственности граждан, которые поедут воевать в Украину против российского вторжения.

Более того, президент Чехии Милош Земана, ранее открытый симпатик Владимира Путина, заявил, что война РФ против Украины "приблизила мир к концу" и высказался за усиление обороноспособности Чехии.

Всего, по состоянию на 10 марта, к Интернациональному легиону уже присоединились добровольцы из 52 стран. В частности, добровольцы прибывают из соседних с Украиной государств: Польши, стран Балтии, Скандинавии, Великобритании и США.

Темы: ЧехиявойнаУкраинаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Георгиевские ленты, бесплатные хот-доги: в Москве проходит митинг-концерт в поддержку войны

Если Украина продолжит успешно защищаться, Путин начнет угрожать ядерными ударами – Пентагон

документ, обновленоГБР тылу попросило военные премии, в бюро отрицают

видеоВ небе над Винницкой областью сбили три крылатых ракеты оккупантов

Генсек НАТО: понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины

Путин озвучил Эрдогану свои нынешние требования к Украине

Все новости...
Чехия
В Чехии утвердили законодательство по правам украинских беженцев
В Чехии хотят приравнять к нацистской свастике символ российских оккупантов в Украине
Премьер Чехии после налета на Мариуполь: будет еще большая изоляция РФ
Последние новости
16:42
Представителям России и Беларуси запретили вход в Европарламент
16:41
YouTube в России могут заблокировать в ближайшие дни – росСМИ
16:32
фотоУкраинские военные обнаружили обломки горшков XVIII века и передали в музей
16:27
Газпром хочет запустить систему электронных платежей, регистрирует логотип
16:22
Украинские военные укрепляют третье кольцо обороны Киева
16:14
Зеленский: В Киевской области освободили от врага более 30 населенных пунктов
16:02
Зеленский наградил 138 защитников Украины
15:53
СМИ: Rocket замораживает деятельность в Украине
15:52
фотоЗащитники уничтожили российский ЗРК "Бук" в Черниговской области
15:52
Мошенники от имени Нацбанка требуют деньги на "помощь ВСУ". Как их распознать
Все новости...