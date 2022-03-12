Позолота, тарілки по $345, шуби: журналісти показали палац Медведчука зсередини

Тут і далі фото "Слідства. Інфо"

Журналісти відвідали недобудований палац політика і кума Путіна Віктора Медведчука поблизу Пущі-Водиці, який нині зайняли активісти, і побачили там коштовні картини, портрети в "золотих" рамках, десятки шуб, хутряних шапок і суконь, а також гральний автомат і кулемет.

Джерело: Слідство.Інфо

Деталі: Свій палац Медведчук реконструював і перебудовував, тому всередині нині голі стіни й деревʼяні балки, на підлозі розкладений гіпсовий орнамент майбутньої стелі.

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У маєтку на понад 2 тисячі кв.м. мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні, вітальні та великий басейн, стіни якого вже оздобили мармуровою плиткою.

Крім того, на території маєтку Медведчука є ще кілька будинків – біля озера будиночок у японському стилі, а з іншого – ще один, схожий на мисливський.

У глибині будинку Медведчуки заховали багато картонних коробок з цінними речами та предметами розкоші. Цілі кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками, портретами Марченко у золотих рамах, поміж яких стоїть гральний автомат Admiral XXXL.

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Поряд розташований гардероб з сукнями та вечірнім вбранням.

На підвіконні стоїть стаціонарний телефон з підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінна зала", кабінети, спальні, навіть "кінотеатр" і "колиба".

Далі – "шубосховище" з кількома десятками шуб та інших елементів гардеробу, а також з хутряними шапками.

Збоку у коридорі стоять великі коробки з десятками чи сотнями штук розкішних тарілок та сервізів Hermes Paris, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю.

Yевелика тарілка із зображенням леопарда коштує 11 тисяч гривень

У підвалі лежать валізи Louis Vuitton (одна з яких коштує близько 400 тисяч гривень) та інші дороговартісні предмети.

А поряд із кришталевою люстрою, стоїть кулемет "Максим", на якому вказано, що це подарунок Медведчуку від охоронців та водіїв на честь 50-річчя у 2004 році.

Для довідки: Після нападу Росії на Україну, підозрюваний у держзраді Медведчук зник з інформаційного простору. Також повідомлялося, що він втік з-під домашнього арешту. Його дружина Оксана Марченко за кілька днів до початку війни виїхала у Білорусь, а за день до нападу Росії записала відео у Москві.

Днями активісти взяли палац Медведчука під тимчасовий контроль, щоб мародери не розікрали речі та коштовності. Вони чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно.

Активіст Петро сподівається, що маєток і всі ці коштовні речі стануть власністю держави і що палац стане комплексом відпочинку для дітей.