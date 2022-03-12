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Позолота, тарелки по $345, шубы: журналисты показали дворец Медведчука изнутри

Ирина БалачукСуббота, 12 марта 2022, 20:26
Здесь и дальше фото "Следствия. Инфо"

Журналисты посетили недостроенный дворец политика и кума Путина Виктора Медведчука недалеко от Пущи-Водицы, который сейчас заняли активисты, и увидели там ценные картины, портреты в "золотых" рамках, десятки шуб, меховых шапок и платьев, а также игровой автомат и пулемет.

Источник: Следствие. Инфо

Детали: Свой дворец Медведчук реконструировал и перестраивал, поэтому внутри сейчас голые стены и деревянные балки, на полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка.

В имении более чем на 2 тысячи кв.м. должно быть более сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни, гостиные и большой бассейн, стены которого уже украшены мраморной плиткой.

Кроме того, на территории имения Медведчука есть еще несколько домов – у озера домик в японском стиле, а с другой – еще один, похожий на охотничий. 

 

В глубине дома Медведчуки спрятали много картонных коробок с ценными вещами и предметами роскоши. Целые комнаты заставлены картинами, иконами, гобеленами и статуэтками, портретами Марченко в золотых рамах, среди которых стоит игровой автомат Admiral XXXL.

 

Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами.

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На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни, даже "кинотеатр" и "колыба".

 

Далее – "шубохранилище" с несколькими десятками шуб и других элементов гардероба, а также с меховыми шапками.

 

В коридоре стоят большие коробки с десятками или сотнями штук роскошных тарелок и сервизов Hermes Paris, которые стоят сотни, а иногда и тысячи евро за единицу.

 
Небольшая тарелка с изображением леопарда стоит 11 тысяч гривен

В подвале лежат чемоданы Louis Vuitton (один из которых стоит около 400 тысяч гривен) и другие дорогостоящие предметы.

А рядом с хрустальной люстрой стоит пулемет "Максим", на котором указано, что это подарок Медведчуку от охранников и водителей в честь 50-летия в 2004 году.

 

Для справки: После нападения России на Украину подозреваемый в госизмене Медведчук исчез из информационного пространства. Также сообщалось, что он сбежал из-под домашнего ареста. Его жена Оксана Марченко за несколько дней до начала войны уехала в Беларусь, а за день до нападения России записала видео в Москве.

На днях активисты взяли дворец Медведчука под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Они ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.

Активист Петр надеется, что имение и все эти ценные вещи станут собственностью государства и что сам дворец станет комплексом отдыха для детей.

Темы: Медведчукнедвижимостьвойна
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