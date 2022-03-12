"Мінус ще один командний пункт окупанта": Залужний оприлюднив відео з "Байрактаром"
Субота, 12 березня 2022, 20:26
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив у Facebook відеозапис ефективної роботи безпілотника "Байрактар".
Джерело: офіційна сторінка головнокомандувача у Facebook
Пряма мова: "Мінус ще один командний пункт російських окупаційних військ на нашій території".
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Деталі: Інші подробиці події, в тому числі географічне розташування знищеного командного пункту окупанта, не наводяться.
Нагадаємо: 11 березня Залужний опублікував відео, як за допомогою "Байрактару" в Київській області біля Макарова українські захисники знищили пункт управління окупантів.
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