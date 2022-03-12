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"Минус еще один командный пункт оккупанта": Залужный обнародовал видео с "Байрактаром"

Валентина РоманенкоСуббота, 12 марта 2022, 21:26
скриншот

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал в Facebook видеозапись эффективной работы беспилотника "Байрактар".

Источник: официальная страница главнокомандующего в Facebook

Прямая речь: "Минус – еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории".

Детали: Другие подробности события, включая географическое расположение уничтоженного командного пункта оккупанта, не приводятся.

Напомним: 11 марта Залужный опубликовал видео, как с помощью Байрактара в Киевской области возле Макарова украинские защитники уничтожили пункт управления оккупантов.

Темы: война
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