У Каховці зник місцевий журналіст

У Каховці, що на Херсонщині, у суботу ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин.

Джерело: регіональний представник Інституту масової інформації з посиланням на дружину Батурина.

Деталі: Згідно з повідомленням, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка розташована неподалік будинку журналіста.

Слова дружини журналіста: "Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся".

Деталі: За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Олег Батурін працює журналістом газети "Новий день".

У Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.