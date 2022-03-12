Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Каховке исчез местный журналист

Суббота, 12 марта 2022, 21:35

В Каховке Херсонской области в субботу вечером исчез местный журналист Олег Батурин.

Источник: региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу Батурина.

Детали: Согласно сообщению, примерно в 16:00 Олегу позвонил знакомый и предложил встретиться возле автостанции, расположенной недалеко от дома журналиста.

Реклама:

Слова жены журналиста: "Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся".

Подробности: По сообщениям в местных чатах, примерно в 16:50 возле автостанции заметили российских военных.

Олег Батурин работает журналистом газеты "Новый день".

ВИДЕО ДНЯ

В Каховке на постоянной основе нет российских военных, зато оккупирован соседний город Новая Каховка. Там есть попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

Темы: СМИХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СМИ
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: