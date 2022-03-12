У Каховці зник місцевий журналіст
У Каховці, що на Херсонщині, у суботу ввечері зник місцевий журналіст Олег Батурин.
Джерело: регіональний представник Інституту масової інформації з посиланням на дружину Батурина.
Деталі: Згідно з повідомленням, приблизно о 16:00 Олегу зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, яка розташована неподалік будинку журналіста.
Слова дружини журналіста: "Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся".
Деталі: За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.
Олег Батурін працює журналістом газети "Новий день".
У Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.
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