Зеленський до колаборантів: Ви підписуєте собі вирок

Президент Володимир Зеленський звернувся до колаборантів, зазначивши, що вони підписують собі вирок – "піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від окупантів... Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати".

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Що передувало: У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".