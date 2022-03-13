Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський до колаборантів: Ви підписуєте собі вирок

Анастасія КалатурНеділя, 13 березня 2022, 00:56
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський звернувся до колаборантів, зазначивши, що вони підписують собі вирок – "піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів".

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами... Хочу сказати – якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від окупантів... Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати".

Що передувало: У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка Галина Данильченко записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Зеленськийвійнаколаборація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоРосія каже, що "максимально зблизили" позиції щодо нейтрального статусу. В ОП спростовують

Лідер Китаю заявив Байдену, що війна в Україні не в його інтересах

YouTube у Росії можуть заблокувати найближчими днями – росЗМІ

Зеленський: На Київщині від початку війни звільнили від ворога понад 30 населених пунктів

Зеленський пророкує Росії повернення у "лихі 90-ті"

фотоГеоргіївські стрічки, безкоштовні хот-доги: у Москві проходить мітинг-концерт на підтримку війни

Усі новини...
Зеленський
Зеленський нагородив військових: серед них - перша жінка Герой України, удостоєна посмертно
Росія перетворюється на аналог фейкової "ДНР", звідки тікатимуть люди – Зеленський
Зеленський попросив прем’єра Ізраїля допомогти звільнити мера Мелітополя з полону
Останні новини
20:38
Росія хоче перекинути в Україну бійців із Вірменії, все більше відмов воювати – ЗСУ
20:38
Окупанти викрали секретаря міськради Нової Каховки і катують його
20:35
Макрон у розмові з Путіним закликав припинити блокаду Маріуполя
20:21
Італія арештувала майно російського олігарха Мордашова вартістю 105 млн євро
20:20
Шмигаль: хочемо створити найшвидшу митницю у світі
20:13
ВІДЕОЄрмак обіцяє, що капітуляції не буде, натомість буде нова світова система безпеки
20:09
Генштаб ЗСУ: За провал на аеродромі Гостомель РФ хоче відсторонити комбрига
20:01
З-під завалів драмтеатру у Маріуполі продовжують діставати людей: є тяжко поранені
20:00
Ворожа розвідка над Одесою не вдалася: дрони прямують у пекло
19:49
6,5 млн українців стали внутрішніми переселенцями, 3,2 млн виїхали за кордон - ООН
Усі новини...