У Мелітополі, де викрали мера, депутатка "Оппоблоку" просить не чинити опір окупантам

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Джерело: місцеве видання "РИА Мелитополь"

Деталі: Йдеться про праву руку екснардепа Євгена Балицького (від "Партії регіонів") депутатку Галину Данильченко ("Оппоблок").

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На місцевому ТБ вона вже записала відеозвернення до народу, де заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.

Пряма мова Данильченко: "Шановні мешканці Мелітополя та Мелітопольського району. Зараз нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність, щоб якнайшвидше почати жити по-новому.

Незважаючи на всі наші зусилля, у місті все ще є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, яка закликає вас до екстремістких дій. Я вас прошу не піддавайтесь на ці провокації.

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Звертаюся до депутатів. Нас обирали люди і наше завдання, в першу чергу, дбати про їх добробут. З цією метою зараз опрацьовується питання про створення комітету народних обранців, саме цей комітет займатиметься усіма адмінпитаннями на території Мелітополя та Мелітопольського району".

Місцеве видання називає Данильченко мелітопольською "гауляйтер" і повідомляє, що вона уже запланувала 13 березня провести "планірку" із так званими "керівниками".

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