У Мелітополі, де викрали мера, депутатка "Оппоблоку" просить не чинити опір окупантам

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Джерело: місцеве видання "РИА Мелитополь"

Деталі: Йдеться про праву руку екснардепа Євгена Балицького (від "Партії регіонів") депутатку Галину Данильченко ("Оппоблок").

На місцевому ТБ вона вже записала відеозвернення до народу, де заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.

Пряма мова Данильченко: "Шановні мешканці Мелітополя та Мелітопольського району. Зараз нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність, щоб якнайшвидше почати жити по-новому.

Незважаючи на всі наші зусилля, у місті все ще є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, яка закликає вас до екстремістких дій. Я вас прошу не піддавайтесь на ці провокації.

Звертаюся до депутатів. Нас обирали люди і наше завдання, в першу чергу, дбати про їх добробут. З цією метою зараз опрацьовується питання про створення комітету народних обранців, саме цей комітет займатиметься усіма адмінпитаннями на території Мелітополя та Мелітопольського району".

Місцеве видання називає Данильченко мелітопольською "гауляйтер" і повідомляє, що вона уже запланувала 13 березня провести "планірку" із так званими "керівниками".

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