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У Мелітополі, де викрали мера, депутатка "Оппоблоку" просить не чинити опір окупантам

Альона Мазуренко Субота, 12 березня 2022, 20:29
У Мелітополі, де викрали мера, депутатка Оппоблоку просить не чинити опір окупантам

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Джерело: місцеве видання "РИА Мелитополь"

Деталі: Йдеться про праву руку екснардепа Євгена Балицького (від "Партії регіонів") депутатку Галину Данильченко ("Оппоблок").

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На місцевому ТБ вона вже записала відеозвернення до народу, де заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.

Пряма мова Данильченко: "Шановні мешканці Мелітополя та Мелітопольського району. Зараз нашим основним завданням є підлаштувати всі механізми під нову дійсність, щоб якнайшвидше почати жити по-новому.

Незважаючи на всі наші зусилля, у місті все ще є люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію, яка закликає вас до екстремістких дій. Я вас прошу не піддавайтесь на ці провокації.

ВІДЕО ДНЯ

Звертаюся до депутатів. Нас обирали люди і наше завдання, в першу чергу, дбати про їх добробут. З цією метою зараз опрацьовується питання про створення комітету народних обранців, саме цей комітет займатиметься усіма адмінпитаннями на території Мелітополя та Мелітопольського району".

Місцеве видання називає Данильченко мелітопольською "гауляйтер" і повідомляє, що вона уже запланувала 13 березня провести "планірку" із так званими "керівниками".

Передісторія: 

  • 11 березня російські окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова на вулиці. Момент викрадення було зафіксовано на камерах зовнішнього спостереження.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що міського голову Мелітополя катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.
  • Перед цим у місті окупанти роздавали мешканцям листівки з вимогами капітуляції.
  • 12 березня мешканці міста вийшли на протести біля райдержадміністрації з вимогою до окупантів звільнити Федорова. Російські загарбники викрали прямо з протестів активістку Ольги Гайсумову, яка організовувала акції непокори в місті.
  • Зеленський звернувся до світових лідерів допомогти звільнити Федорова з полону окупантів.
  • 7 березня російські військові вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка, коли він роздавав гуманітарну допомогу жителям, що опинилися в облозі російських окупаційних військ. Коли священик пішов забирати тіло загиблого Прилипка, він дізнався, що російські окупанти замінували тіло селищного голови.

Теми: МелітопольокупаціяРосіядержзрада
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