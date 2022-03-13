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Зеленский к коллаборантам: Вы подписываете себе приговор

Анастасия КалатурВоскресенье, 13 марта 2022, 00:56
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский обратился к коллаборантам, отметив, что они подписывают себе приговор – "уйти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сказать некоторым деятелям и деятельницам, которым не хватило брезгливости отказаться от разговоров с оккупантами... Хочу сказать – если кто-то из них вдруг соблазнился предложения от оккупантов... Вы подписываете себе приговор. Приговор – пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать".

Что предшествовало: Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутат Галина Данильченко записала видеообращение, создающее так называемый "комитет народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

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Темы: Зеленскийвойнаколлаборационизм
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