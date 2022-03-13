Російський олігарх Роман Абрамович рятує свої яхти від санкцій: 139-метрову яхту "Solaris" перегнали з іспанського порту Барселони в Тіват (Чорногорія), а яхту "Eclipse" вивели з Карибських островів.

Джерело: Marine Traffic

Деталі: Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції ЄС не дадуть підстав арештувати судно "Solaris".

Реклама:

ФОТО: MERINE TRAFFIC

ФОТО: marinetraffic.com

ФОТО: marinetraffic.com

Другу яхту "Eclipse" Абрамович теж рятує: переганяє з Карибських островів.

Зараз яхта пропливає Іспанію.

Ця яхта побудована на замовлення Романа Абрамовича. Судно було спущено на воду у Гамбурзі 12 червня 2009 року. Передано замовнику після доопрацювання та ходових випробувань 9 грудня 2010 року.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Абрамович потрапив під санкції Британії. Його звинуватили в причетності до "дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через "Євраз" – це лондонська металургійна компанія. Після цього акції Evraz упали на торгах у Лондоні.

Також Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Запроваджені санкції Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

Знати більше: "Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів