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Абрамович рятує свої яхти від санкцій

Михайло ТкачНеділя, 13 березня 2022, 03:04
Яхта Solaris, фото: marinetraffic.com

Російський олігарх Роман Абрамович рятує свої яхти від санкцій: 139-метрову яхту "Solaris" перегнали з іспанського порту Барселони в Тіват (Чорногорія), а яхту "Eclipse" вивели з Карибських островів.

Джерело: Marine Traffic

Деталі: Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції ЄС не дадуть підстав арештувати судно "Solaris".

 
ФОТО: MERINE TRAFFIC
 
ФОТО: marinetraffic.com
 
ФОТО: marinetraffic.com

Другу яхту "Eclipse" Абрамович теж рятує: переганяє з Карибських островів.

 

Зараз яхта пропливає Іспанію.

 

Ця яхта побудована на замовлення Романа Абрамовича. Судно було спущено на воду у Гамбурзі 12 червня 2009 року. Передано замовнику після доопрацювання та ходових випробувань 9 грудня 2010 року.

 

Нагадаємо: Раніше Абрамович потрапив під санкції Британії.  Його звинуватили в причетності до "дестабілізації України, підриву та загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України через "Євраз" – це лондонська металургійна компанія.  Після цього акції Evraz упали на торгах у Лондоні.

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Також Абрамович оголосив, що вирішив продати англійський футбольний клуб "Челсі". Запроваджені санкції  Абрамовича та ліцензія, яка була оформлена на "Челсі", наразі зупиняють будь-яку перспективу продажу клубу. Проте британський уряд готовий розглянути це питання в майбутньому за низки умов.

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Теми: ІспаніяЄСолігархиРосія
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