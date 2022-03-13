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Абрамович спасает свои яхты от санкций

Михаил ТкачВоскресенье, 13 марта 2022, 03:04
Яхта Solaris, фото: marinetraffic.com

Российский олигарх Роман Абрамович спасает свои ихты от санкций: 139-метровую яхту "Solaris" перегнали из порта Барселоны в Тиват (Черногория), а яхту "Eclipse" вывели с Карибских островов.

Источник: Marine Traffic

Детали: Черногория не является членом ЕС, поэтому какие-либо санкции ЕС не дадут оснований арестовать судно "Solaris".

 
ФОТО: MERINE TRAFFIC
 
ФОТО: marinetraffic.com
 
ФОТО: marinetraffic.com

Вторую яхту "Eclipse" Абрамович тоже спасает: перегоняет с Карибских островов. 

 

Сейчас эта яхта проплывает Испанию.

 

Эта яхта построена по заказу Романа Абрамовича. Судно было спущено на воду в Гамбурге 12 июня 2009 года. Передано заказчику после доработки и ходовых испытаний 9 декабря 2010 года.

 

Напомним: Ранее Абрамович попал под санкции Британии. Его обвинили в причастности к "дестабилизации Украины, подрыву и угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины через "Евраз" - это лондонская металлургическая компания. После этого акции Evraz упали на торгах в Лондоне.

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Также Абрамович объявил, что решил продать английский футбольный клуб "Челси".  Введенные санкции против  Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

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Темы: ИспанияЕСолигархиРосcия
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