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Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих російських військових – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 13 березня 2022, 02:42
Трупів нереально багато: у Білорусь звозять убитих російських військових – ЗМІ
фото: генштаб

З початку війни в Україні шпиталі в білоруських містах Гомель, Мозир і Наровля почали приймати поранених росіян, а морги – убитих.

Джерело: Радыё Свабода з посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням виданням, білоруські медики підписали угоду про нерозголошення цієї інформації. Деяким лікарям погрожували звільнення.

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Джерела підтверджують, що морги в Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. У Мозирі минулого тижня їх одразу завантажили в потяги "Російських залізниць".

"Трупів було нереально багато! Люди на станції Мозир були просто шоковані кількістю трупів, завантажених у потяг. Люди почали знімати відео, але військові їх наздоганяли і наказували видалити.

У селі Кам’янка під Мозирем кладовище загородили, туди нікого не пускали, поставили охорону. Імовірно, там почали ховати росіян. Особливо зважаючи, що біля Кам’янки є аеродром і великий табір росіян", – розповідає житель Мозиря.

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Інше джерело розповіло, що госпіталь у Мозирі досі переповнений пораненими росіянами, якими опікуються всі лікарі, навіть вузькі спеціалісти.

У той же час місцеві жителі тут не можуть зробити рентген – їх відправляють у дитячу лікарню.

Жителі Гомеля розповіли, що поранених росіян возять автобусами і ПАЗами, убитих – вантажівками.

"На "Уралі" їхні трупи везуть в аеропорт, а звідти – в Росію", – сказав мешканець Гомеля.

Видання повідомляє також, що в Гомельському центрі радіаційної медицини з початку війни приймали поранених росіян.

Крім того, поранених доставляють і до госпіталю в Костюківці, в лікарні швидкої допомоги та обласної клінічної лікарні.

Теми: БілорусьвійнаРосія
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