Трупов нереально много: в Беларусь свозят убитых российских военных – СМИ

С начала войны в Украине госпитали в белорусских городах Гомель, Мозырь и Наровля начали принимать раненых россиян, а морги – убитых.

Источник: Радыё Свабода со ссылкой на источники

Детали: По сообщению издания, белорусские медики подписали соглашение о неразглашении этой информации. Некоторым врачам угрожали увольнение.

Источники подтверждают, что морги в Мозыре и Гомеле переполнены трупами россиян. В Мозыре на прошлой неделе их сразу погрузили в поезда "Российских железных дорог".

"Трупов было нереально много! Люди на станции Мозырь были просто шокированы количеством трупов, загруженных в поезд. Люди начали снимать видео, но военные их догоняли и приказывали удалить.

В селе Каменка под Мозырем кладбище загородили, туда никого не пускали, поставили охрану. Вероятно, там начали хоронить россиян. Особенно учитывая, что возле Каменки есть аэродром и большой лагерь россиян", – рассказывает житель Мозыря.

Другой источник рассказал, что госпиталь в Мозыре до сих пор переполнен ранеными россиянами, о которых заботятся все врачи, даже узкие специалисты.

В то же время, местные жители здесь не могут сделать рентген – их отправляют в детскую больницу.

Жители Гомеля рассказали, что раненых россиян возят автобусами и ПАЗами, убитых – грузовиками.

"На "Урале" их трупы везут в аэропорт, а оттуда – в Россию", – сказал житель Гомеля.

Издание сообщает также, что в Гомельском центре радиационной медицины с начала войны принимали раненых россиян.

Кроме того, раненых доставляют и в госпиталь в Костюковке, в больницу скорой помощи и областную клиническую больницу.